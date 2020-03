Emergenza COVID- 19. Continua la didattica on Line alla “Fondazione Villaggio dei Ragazzi”

Visto il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche determinato dalla attuale situazione di emergenza epidemiologica, anche la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, nella persona del Commissario Straordinario, Felicio De Luca, e in accordo con la Coordinatrice didattica delle Scuole Superiori dell’Ente, Giovanna D’Onofrio, si è attivata con una soluzione organizzativa a carattere digitale degna di nota. Le lezioni, infatti, continuano sulla Piattaforma “Google Apps for Education“, che, sempre e ovunque, attraverso l’utilizzo di qualunque dispositivo di telefonia o tablet, consente a tutto il personale della Struttura, corpo docente e team amministrativo, nonché, naturalmente, agli studenti, di comunicare agevolmente. Videoconferenze, video-registrazioni, caricamento giornaliero di compiti sulla piattaforma e così via sono un valido strumento fornito dalla moderna tecnologia per non interrompere il contatto tra docenti e allievi e consentire agli studenti di proseguire senza difficoltà nel percorso di studio. “Le lezioni a distanza si stanno rivelando assai efficaci per i nostri studenti, che hanno saputo cogliere prontamente l’opportunità offerta in questo periodo emergenziale in cui l’obiettivo è di contenere il disagio” – spiega il Commissario De Luca. “La collaborazione di tutti è stata fondamentale a far sì che gli studenti avvertissero che il loro impegno può e deve esplicarsi anche in modi, spazi e tempi, diversi da quelli consueti. Per gli studenti, altresì, sapere di poter contare sulla disponibilità dei loro insegnanti in questo periodo è sicuramente fonte di serenità”.

