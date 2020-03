Emergenza Coronavirus, Conte: “Arriverà il picco. Dobbiamo restare uniti”

Roma, 15 mar. – Non lasciano scampo i dati del Covid-19. Sono 20 603 le persone attualmente positive in tutta Italia, 2 335 pazienti guariti e 1 809 i morti. Dagli scienziati arriva parere unanime: bisogna protrarre le restrizioni oltre il 3 aprile. Aumentano le città blindate, causa contagio. Bologna si adegua per rispondere alla pandemia.

Il premier Giuseppe Conte esorta il popolo italiano nel suo Monito reiterato: “Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia. È la sfida più importante degli ultimi decenni, per vincerla serve il contributo responsabile di 60 milioni di italiani”.

La dichiarazione rilasciata al Corriere della sera, vede il premier prendere posizioni anche contro le polemiche che lo vedono coinvolto nella querelle tra Attilio Fontana e la Protezione Civile, soprattutto per la nomina di Guido Bertolaso per guidare la costruzione di un nuovo ospedale: “Alimentare polemiche non è sterile, è folle. Sono sorpreso di cogliere un ex premier, che ha rappresentato l’Italia nel mondo, parlar male del governo italiano all’estero, nelle tv e nei giornali americani e tedeschi. Ma io non commento. Lascio che giudichino gli italiani”.

Il riferimento va a Matteo Renzi che nelle ultime ore ha divulgato personali opinioni sulla gestione dell’emergenza salute, da parte del Governo.

