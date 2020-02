Elezioni regionali in Campania, la proposta di Capasso: “Leader del centrodestra vengano a Ottaviano per confrontarsi”

“Vi invito tutti a Ottaviano per incontrare gli amministratori locali e con loro scegliere il candidato che dovrà raccogliere la sfida di guidare la Regione nei prossimi cinque anni. Abbiamo il dovere di essere più veloci dei veti incrociati, per dare a questa terra un governo capace e non calato dall’alto”. Così il sindaco di Ottaviano, esponente del centrodestra, Luca Capasso lancia un messaggio ai leader nazionali Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma anche a Mara Carfagna, a Stefano Caldoro e a tutti coloro dicono di avere a cuore il bene della Campania.

Il primo cittadino invita i leader della coalizione di centrodestra a confrontarsi con gli amministratori locali sulle prossime elezioni regionali in Campania: un modo per affrontare tutti insieme la questione della candidatura a presidente e del programma.

Spiega Capasso: “Personalmente sono stanco di leggere ogni giorno un nome e un minuto dopo di assistere all’epidemia di mal di pancia in Forza Italia o nei partiti della coalizione, sono sinceramente deluso dal gioco al massacro che si apre un minuto dopo che qualcuno lancia questa o quella candidatura”.

Aggiunge il sindaco: “Una classe dirigente, seria e capace, può e deve discutere e confrontarsi, anche aspramente, però ha anche l’obbligo di assumersi al momento giusto la responsabilità di fare delle scelte e di farle in modo trasparente, coerente, intelligente. Invece stiamo assistendo ad lento e inesorabile logoramento sui nomi, che finisco col dare agli avversari politici un vantaggio di cui non hanno certo bisogno”

Di qui l’idea: “Venite a Ottaviano, incontrate tutti e facciamo sintesi. Ci state?”