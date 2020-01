Elezioni Regionali: Capasso (Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio), i sindaci con costa

E’ l’appello che il decano dei Sindaci Giuseppe Capasso (quattro mandati a San Sebastiano al Vesuvio) rivolge ai Primi Cittadini e agli Amministratori della provincia di Napoli.

“L’attuale Ministro dell’Ambiente è la scelta migliore per la guida della Regione. L’ennesima emergenza rifiuti che ci apprestiamo ad affrontare ripropone con forza il tema della salvaguardia ambientale e dell’autosufficienza nel ciclo di smaltimento dei rifiuti in Campania. Così rischiano di essere vanificati gli sforzi compiuti in questi anni dai Comuni e dai cittadini virtuosi per la raccolta differenziata dei rifiuti, già gravata da costi insostenibili per la scarsità degli impianti di trattamento. Il Generale Sergio Costa garantisce la necessaria severità nel perseguire gli scarichi abusivi che ancora violentano la Terra dei fuochi e la determinazione a dotare la Campania degli impianti necessari al potenziamento della raccolta differenziata. E’ dunque una opportunità che i Comuni possono e debbono cogliere per tornare protagonisti in un settore decisivo per la salute dei cittadini e per il decoro urbano”.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa