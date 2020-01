Elezioni Emilia Romagna, Salvini: la campagna la chiudiamo a Bibbiano. Sulla pelle dei bambini non si fanno affari

Matteo Salvini chiuderà la campagna elettorale in Emilia-Romagna a Bibbiano il prossimo 23 gennaio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader della Lega a Castellarano durante l’inaugurazione della nuova sede del Carroccio nel Comune del reggiano. “Sapete dove chiudiamo la campagna elettorale in Emilia-Romagna la sera di giovedì 23 gennaio in un Comune scelto a caso? A Bibbiano- dice Salvini- perché vergogne come quelle non si devono più ripetere, perché sulla pelle dei bambini non si fanno affari, non si gioca e non si scherza”.

