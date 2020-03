Ecco quanto guadagnano i concorrenti del “Grande Fratello Vip”

Secondo quanto riporta il quotidiano “Libero”, Valeria Marini – habitué dei reality – incasserebbe 20mila euro a settimana. “Una volta uscita per andare in studio gliene daranno 8”, si legge.

Per quanto riguarda Barbara Alberti, che com’è noto si è ritirata dal gioco, le voci parlano di 18mila a settimana durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà e 8mila euro per presenziare in studio. Anche i vip che varcano la porta rossa per fare una sorpresa o per confrontarsi con un “recluso” percepiscono un compenso. Pare che Lory Del Santo, entrata nella casa per un faccia a faccia con Antonio Zequila, abbia incassato 5mila euro.

Come sottolineato qualche mese fa durante la conferenza stampa di presentazione del “GF Vip 4”, il cachet “dipende dal personaggio e dalla sua notorietà”. “L’elemento economico – è stato precisato – non è l’elemento fondamentale della partecipazione. Una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo la trattativa per arrivare ad una conclusione”.

E’ notizia di qualche giorno fa che il “GF Vip 4” si protrarrà sino a fine aprile facendo “saltare” l’Isola dei Famosi e slittare a settembre la versione nip del “Grande Fratello” condotta da Barbara D’Urso.

