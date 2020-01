Dream Space, a Casa Sanremo la temporary Spa

Firmata la prestigiosa partnership con Rai e Rai Pubblicità,annunciata la scorsa settimana, Casa Sanremo presenta un’altra novità per questa tredicesima edizione.

Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, in occasione della 70ma edizione, sarà realizzatauna Temporary SPA, la Dream SPAce, un luogo dedicato al relax e al benessere.

Sin dalla prima edizione, il Consorzio Gruppo Eventi harealizzato un’area deputata all’evasione e alla tranquillità in cui gli ospiti potessero dedicarsi un po’ di tempo lontano dal caos, in zone di grande valore esperienziale.

L’edizione 2020 vede amplificarsi l’idea: nasce la Dream SPAce. Uno spazio, situato al secondo livello del Palafiori, nel quale si potrà ritrovare l’armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno, grazie innanzitutto altrattamento olistico che fonde 8 delle migliori tecniche di massaggio nel Dream Massage, il cui ideatore è proprio il responsabile dell’area, lo SPA Manager Stefano Serra, che guiderà 20 operatori selezionati tra centinaia di candidati, che rappresentano l’eccellenza italiana del settore. Ogni giorno, dalle 10 alle 24, gli ospiti potranno sottoporsi alle differenti tipologie di massaggio con una durata variabile tra i 15 e i 40 minuti.

All’interno della “zona umida”, Aquaspecial – azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di centri benessere – ha costruito un’area benessere con un bagno turco, una sauna ed una vasca idromassaggio. Nell’area relax, dove primeggia una poltrona scultura Aquaspecial design a firma dell’architetto Simone Micheli, sono posizionate alcune chaise longue.

Chiudono il percorso, come nelle migliori spa, le aree dedicate a trucco e parrucco con gli acconciatori Wella e le make up artist Smashbox.

Non mancheranno le consulenze specialistiche a cura della dottoressa Adele Sparavigna, Specialista in Dermatologia e Venereologia che indicherà le soluzioni più corrette alla risoluzione di patologie dermatologiche, che si acuiscono proprio nei momenti di stress o più semplicemente per suggerire come esaltare la propria ”bellezza”.

Nello spazio allestito a cura di Etik saranno protagoniste l’estetica e la tecnologia, grazie a macchinari innovativi e prodotti cosmetici all’avanguardia, a cui gli ospiti potranno sottoporsi gratuitamente. Durante l’evento, Etik, particolarmente sensibile ai progetti di responsabilità sociale, realizzerà anche una mostra fotografica nel percorso che conduce al teatro Ivan Graziani, aperta al pubblico, che avrà l’obiettivo di indurre le persone ad una riflessione sull’estetica oncologica.

Dopo ogni trattamento, sarà la linea Decottopia di Tisanoreica a contribuire ulteriormente al benessere del corpo. Ma la vera protagonista sarà la voce e Gianluca Mech propone un’offerta di prodotti ideale per artisti, speaker, giornalisti e per tutti colori che in quei giorni impiegano in modo eccessivo le loro corde vocali. Martedì 4 febbraio, alle 15, nel Teatro Ivan Graziani, sarà protagonista con Roberta Capua del workshop “I segreti delle piante per una voce sempre giovane”, con la partecipazione del dottore Marco De Vincentiis, Specialista in Otorinolaringoiatra e Audiologia.

Aquaspecial, main partner dell’area, mercoledì 5 febbraio 2020, alle 16, terrà un work-shop dal titolo “Wellness Re-Evolution. Soluzioni di nuova generazione per gli spazi wellness” nel Teatro Ivan Graziani. Aquaspecial presenterà, in anteprima assoluta, Relax Code elementi speciali bagno turco, sauna e docce, free standing e Hubiquo, il modulo Outdoor SPA adatto ad ogni condizione climatica, che il pubblico potrà visitare sulla terrazza del Palafiori.

Samudra Wellness, infine, con la sua linea completa di prodotti cosmetici naturali si prenderà cura in maniera armonica di corpo e mente. Anche quest’anno potremo riconoscere l’eleganza nelle divise del personale, disegnata e realizzate da ENDI.