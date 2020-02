Domenica in festa per il Carnevale 2020 a Caserta

Pro Loco del Trivice e Associazione ARCA insieme al Comune organizza due giornate di sfilata con Carri Allegorici

Dopo la proposta della Proloco del Trivice e dell’Associazione L’ARCA alla Giunta comunale di Caserta, al via da domani le sfilate di Carnevale con i carri allegorici preparati per l’occasione.

Tante le maschere che sfileranno dietro a ben dodici carri.

Un Carnevale 2020 tutto speciale. “Sarà un modo – afferma Giuseppe Ianniello, presidente della ProLoco – per allietare i bambini e non solo”.

“Grazie al contributo dell’Amministrazione locale – continua – regaleremo ancora una volta gioia alla nostra Città e la faremo brillare tra tanti colori e divertimenti”.

Dunque, come già annunciato in conferenza stampa a Palazzo Castropignano nei giorni scorsi dal Sindaco Marino e dall’Assessore Casale, si inizierà domani, 23 febbraio 2020, con un’anteprima del Carnevale in Piazza Vanvitelli a partire dalle ore 9:30.

Il secondo appuntamento, invece, sarà anche quello finale che chiuderà i giorni di festa. Il 25 febbraio, infatti, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, ci sarà il momento tanto atteso con la sfilata dei carri allegorici che muoveranno da via Unità Italiana (Monumento ai caduti) fino a viale Douhet passando per Corso Trieste.

Arriva forte l’invito della Proloco del Trivice a non mancare ad un appuntamento così importante per tutta la cittadinanza.

