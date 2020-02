Delrio: “Parola agli italiani se cade progetto”

“Non mi pare il caso di fare pasticci e ammucchiate. La maggioranza ha davanti a sé un progetto, se questo progetto non si riesce a realizzare bisogna prenderne atto e ridare la parola agli italiani”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di ‘Mattino24’ su Radio 24-Il Sole 24 ore. E ha anche aggiunto: “Spero che i toni che si sono raggiunti in questo periodo sulla prescrizione e su altro non siano mantenuti” da parte di Italia viva, “perchè alla fine penso che anche loro non avranno nessun beneficio da un continuo distinguo. Quando una squadra gioca, in qualsiasi sport, non c’è nessuno che tra i giocatori della squadra si vuole intestare la vittoria quando è finita la partita, tutti dicono è merito del gioco di squadra. Se c’è qualcuno che dopo vuole attribuirsi i meriti -ammonisce l’esponente Dem- va a finire che lo spogliatoio non tiene più”.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa