Decreto Legge Cura Italia, Il Partito Democratico presenta un emendamento per sostenere i servizi scolastici a favore dei bambini

Sgambato: riconoscere alle scuole paritarie comunali o private un contributo forfettario mensile per ogni bambino, a compensazione delle mancate rette, e prevederne la restituzione alle famiglie se già versate.

Emendamento del Pd al Decreto Legge “Cura Italia” per sostenere i servizi scolastici a favore dei bambini.

Ad annunciarlo la responsabile nazionale scuola del Pd, Camilla Sgambato, e le capigruppo in commissione cultura e istruzioni, la deputata Flavia Piccoli Nardelli e la senatrice Vanna Iori.

“Occorre riconoscere ai soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, un contributo forfettario mensile per ogni bambino, a compensazione delle mancate rette. Queste ultime, se già versate, saranno restituite ai genitori. È quanto prevede il nostro emendamento depositato per sostenere i servizi scolastici a favore dei bambini”, dichiarano Sgambato, Piccoli Nardelli e Iori.