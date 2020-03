Decreto Carceri, Nonno (Fdi): “colloqui in videoconferenza fino al 22 marzo, dal giorno dopo agenti penitenziari e detenuti esposti a possibili contagi con familiari”

“Nel Decreto Carceri varato nelle scorse ore dal Governo Conte è previsto che i colloqui tra familiari e detenuti fino al 22 marzo possano essere svolti esclusivamente in videoconferenza evitando, giustamente, che vi sia in questa fase critica contatto tra chi proviene dall’esterno e chi è detenuto.

Il problema è che per il dopo 22 marzo nulla è legiferato o previsto. Quindi dal 23 in poi, in ancora piena crisi da COVID-19, è possibile che si ritornino ad effettuare i colloqui dal vivo, con rischi seri per la salute dei detenuti e delle migliaia di agenti penitenziari che operano ogni giorno negli istituti del nostro paese.

A nome di questi ultimi chiederò con forza che questa possibilità venga scongiurata, nell’interesse della salute pubblica.

È inammissibile mettere così a repentaglio la salute dei tanti esponenti delle forze dell’ordine che già rischiano quotidianamente operando senza il giusto supporto e le adeguate strumentazioni.

Mi farò portavoce presso i vertici nazionali del mio partito affinché questa follia legislativa venga immediatamente modificata”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.

