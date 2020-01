Dalle Quattro Giornate al ’68 Viaggio nella memoria di Napoli

Francesco Ruotolo presenta il volume “70 racconti fa”

Domani, giovedì 9 gennaio, ore 17.30

Palazzo Reale – Piazza del Plebiscito, 1

Il primo appuntamento del 2020 per la Fondazione Premio Napoli è con la presentazione del volume “70 racconti fa”, scritto da Francesco Ruotolo (Il Quaderno Edizioni). L’incontro con l’autore, introdotto da Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli, è in programma domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 17.30 al primo piano di Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito. Previsti gli interventi di: Antonio Bassolino, presidente della Fondazione SUDD; Elena Coccia, presidente della commissione “Cultura” del Comune di Napoli; Ermanno Corsi, giornalista; Armida Filippelli, dirigente scolastico; Vito Nocera, scrittore; Giovanni Russo Spena, giurista. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il libro

L’opera è una raccolta di settanta racconti che attraversano storie, di cui l’autore è stato protagonista, che hanno interessato intere comunità e che tanti di noi non conoscono. È un testo importante di indagine, lotta e teoria pratica critica. Rievoca una realtà sociale, intreccia un intimo di riflessioni sulla cultura, sull’ambiente e su tanti altri aspetti della società contemporanea. Una sorta di viaggio, di esplorazione dei luoghi e dei movimenti di lotta: dalle Quattro Giornate di Napoli a Claudio Miccoli, il ’68, la lotta alle trivelle, e tanto altro. Non mancano le pagine autobiografiche, ma anche in quelle è evidente l’impegno dell’autore nel sociale, nella politica, così come nell’istituzione.

