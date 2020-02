Crisi Rifiuti, Ferrillo: finalmente la Procura si accorge delle responsabilità politiche

<<Ennesima inchiesta dovrebbe scatenare terremoto politico sia a Palazzo Santa Lucia che a Palazzo San GIacomo, ma vedremo quali conseguenze porterà. Intanto De Magistris e Del Giudice ci hanno riempito di chiacchiere ma in 9 anni non sono stati capaci di fare impianti necessari al completamento del ciclo dei rifiuti, la raccolta differenziata è ferma ai numeri dell’amministrazione Iervolino. Invece, in ambito regionale le ecoballe di Teverna del Re, sito di stoccaggio più grande d’Europa, sono ancora tutte quante là e “la terra dei fuochi” continua a bruciare. Finalmente qualcuno in Procura sta ascoltando il grido di dolore che arriva da un territorio dilaniato da un’emergenza che dura da oltre 20 anni e apre indagini che a prescindere dal loro esisto giudiziario, già adesso conclamano il fallimento politico della rivoluzione arancione di De Magistris e in ultima quella dello sceriffo delle “fritture” Vincenzo De Luca da 5 anni alla guida di una regione che mai prima di lui si è vista dotazioni governative milionarie e avanzi di bilancio dovuti non certo a sui meriti. Sono fatti questi che ho anticipato ben 12 anni fa, e che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Questo territorio necessita di essere liberato dalla mala politica prima ancora che dalla camorra.>>

Così in una nota Angelo Ferrillo presidente dell’associazione “La Terra dei Fuochi”