Criscuolo , suppletive : “Il patto contro De Luca si rivela una spartizione di poltrone antidemocratica”

Se volessimo evidenziare il dato politico che discende dal risultato della elezione suppletiva campana che in realta’ si e’ rivelata piu’ come una nomina del senatore Sandro Ruotolo da parte dei circoletti di Vomero e Arenella , non saremmo nelle condizioni di poterlo nemmeno fare per la scarsa affluenza alle urne e la mancanza di informazione degli aventi diritto al voto . La preoccupazione del governatore uscente Vincenzo de Luca sembra non aver alcun fondamento perche’ se il patto tra M5s area Fico , Dema e Sarracino produce questi risultati allora l’ offesa elettorale e’ inesistente . Piuttosto si evidenzia la spaccatura interna al Movimento dove chiaramente il candidato Luigi Napoitano è stato vittima piu’ di tutti anche di Guangi che ha ricordato una vicenda di cui fu protagonista La Boccetta nel 2013 . Questo seggio poteva essere un’ occasione politica per riportare i cittadini al voto ed invece i partiti hanno ragionato sempre sulle logiche di spartizione di poltrone . La delusione e’ diffusa e come dice lo scrittore francese Robert Sabatier ” C’e’ un’ azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino , e consiste nel togliergli la voglia di votare ” . Ruotolo tutt’ altro che un trionfo democratico .

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa