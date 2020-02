Criscuolo, radicali : Caro Renzi, Pannella e Tortora non avrebbero candidato Ruotolo .

A proposito della prescrizione pare che il nuovo soggetto politico dal nome Italia Viva abbia intrapreso la strada ipergarantista invocando piu’ volte la battaglia per il processo giusto nata con Pannella ed Enzo Tortora . Tutto sarebbe molto bello se non fosse solo per il fatto che lo stesso movimento per le suppletive napoletane abbia deciso di aderire all’ appello del partito democratico convergendo sul nome del candidato proposto dal sindaco Luigi De Magistris , Sandro Ruotolo . Sicuramente un giornalista , un personaggio impegnato nella lotta per la legalita’ ma quale ? Quella dei processi mediatici .Ed infatti non si è fatta attendere la risposta degli intellettuali campani , del direttore del Riformista e di tanti altri esponenti del pensiero garantista sulla contrarieta’ a questo nome . Cio’ che pare piu’ grave e’ la forma di ipocrisIa adottata dal leader Matteo Renzi che dimentica il grave torto fatto a danno dell’ amico Sandro Gozi , oggi parlamentare europeo in quota Italia Viva con un progetto transnazionale in tasca , gravemente offeso da un’ inchiesta chiamata Why Not …