Covid-19, Cortese – Beneduce: “Aispis, sostegno a tutte le categorie in campo”

“Essere vicini alle categorie che oggi sono chiamate a salvaguardare il bene primario, la nostra salute, crediamo sia il modo più efficace per rappresentare la nostra riconoscenza. Non si può dare nulla per scontato e questo il Covid-19 lo sta insegnando a tutti noi”. Così in una nota la Presidente Aispis Antonella Cortese e la Presidente Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell’ordine Francesca Beneduce.

“Il nostro supporto e ringraziamento – concludono – va agli operatori sanitari, alle forze di polizia, forze armate, autotrasportatori ed a tutte ma proprio tutte le categorie impegnate a contrastare questa terribile l’emergenza”. 🇮🇹