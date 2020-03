Coronvirus, De Luca: Stop a bar, pizzerie e ristoranti

Con Ordinanza n.11 il Presidente dispone che bar, pizzerie e ristoranti interrompano ogni attività alle 18:00 (a partire dalle 06:00). Pertanto al di fuori di questa fascia oraria non sarà consentita neanche la consegna a domicilio.

“Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio. Le mezze misure non servono, servono misure rigorose, allora forse ce la facciamo. Se non siamo rigorosi oggi rischiamo di trascinarci il problema per mesi, mesi e mesi“, ha detto il Presidente De Luca.

Già ieri aveva disposto la chiusura di barbieri, parrucchieri e centri estetici. “Se sarà necessario io non ho problemi a chiedere chiusura di tutto, lasciando aperti solo farmacie ed alimentari – continua il governatore -. Abbiamo un piano B in caso di ulteriore diffusione del contagio. Aggiungiamo a 320 altri 590 posti letto nelle sale intensive, ci auguriamo di non arrivare a questo punto così drammatico. Abbiamo acquistato un’altra cinquantina di respiratori e strutture per ossigeno. Preferisco essere prudente e prepararmi per tempo. Stiamo lavorando su una ipotesi Lombardia, ci stiamo preparando anche ad emergenza assoluta“.

