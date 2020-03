Coronavirus. Zinzi: “Unità per affrontare emergenza, da parte divisioni politiche”

“In questo clima di emergenza è necessario lavorare mettendo da parte ogni divisione politica. Le proposte avanzate insieme ai colleghi di centrodestra vanno nella direzione di contribuire, con idee e suggerimenti anche provenienti dai cittadini campani che in queste ore ci stanno contattando, ad affrontare le conseguenze della diffusione del coronavirus. Quattro settori da attenzionare per cominciare a dare risposte ad intere categorie e soprattutto per lanciare un segnale chiaro: il centrodestra c’è ed è disponibile a collaborare. Giusto e doveroso il richiamo allo spirito unitario e propositivo del capo dell’opposizione Stefano Caldoro”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

