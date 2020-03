Coronavirus. Zinzi: “Riattivare anche gli ospedali di Capua e Teano per potenziare i servizi sanitari sui territori”

“Dispositivi di protezione individuale insufficienti, carichi di lavoro ai limiti della sopportabilità e assenza di percorsi separati all’interno delle strutture: il documento delle segreterie provinciali dei Sindacati è un grido di dolore che va condiviso e ascoltato. Oltre a confermare un quadro già delineato tempo addietro del nostro sistema sanitario regionale, mette in luce interventi necessari per migliorare l’azione di prevenzione e diffusione del Coronavirus. Primo tra tutti: una tutela adeguata per il personale sanitario”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi interviene a sostegno del documento unitario sottoscritto dalle segreterie provinciali di Caserta della CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, NURSING UP, FIALS.

“In questo particolare momento quello alla collaborazione non può essere più solo un richiamo, ma c’è bisogno di azioni condivise. Rilancio la proposta di riattivare anche gli ospedali di Capua e di Teano che potrebbero essere utilizzati per la cura di tutti gli altri malati, sarebbe un modo per dare respiro alle strutture sanitarie del territorio già impegnate nella gestione dell’emergenza”.