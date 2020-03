Coronavirus. Zinzi: “Ordinanza no delivery inutile accanimento, De Luca ragioni e apra Fase 2”

“L’ordinanza n.25 con la quale il Presidente De Luca vieta il delivery per la ristorazione è una mazzata per intere categorie produttive e non solo. Va modificata lasciando ai titolari delle attività di ristorazione l’autonomia di decidere se fare ricorso, come accade altrove in Italia, in piena sicurezza al servizio di consegna del cibo cucinato”. E’ la proposta che avanza il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, già autore nei giorni scorsi di un appello sui social in tal senso rivolto al Governatore, e che trova anche la condivisione dei colleghi del centrodestra.

“C’è tutto un mondo – spiega Zinzi – che ruota attorno all’attività di ristorazione, non ci sono solo i riders. Penso alle famiglie che trovano sostentamento dal lavoro di pizzerie, pasticcerie, pub, ma anche ai produttori di materie prime, ai caseifici e agli allevatori di bufale che hanno visto ridurre la domanda di latte e dei suoi derivati. Ci sono poi persone che per un motivo o per un altro non riescono a cucinare autonomamente, trovando negli ultimi tempi nella consegna del cibo cucinato un punto di riferimento. Comprensibili e giuste le ordinanze che limitano gli assembramenti, ma consentire in Campania, in piena sicurezza, il delivery di prodotti di ristorazione è una decisione di buonsenso: non metterà a rischio la salute dei cittadini e darà respiro a tanti commercianti e produttori, specie a ridosso del periodo di Pasqua. Siamo tutti consapevoli che ci aspetta un percorso lungo, fare adesso un piccolo passo indietro non sarà una sconfitta, ma permetterà a tanti di prendere un po’ di fiato. De Luca sia ragionevole e apra ad una Fase2. L’economia campana ha bisogno di sentire qualche segnale di ripresa”.