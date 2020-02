Coronavirus. Zinzi: “Necessaria proroga contratti Sanità, fare presto”

“Condividiamo la necessità, manifestata in Aula dal Presidente De Luca, di far fronte ad una eventuale emergenza Covid-19 anche in Campania potenziando l’organico di ospedali e strutture sanitarie. Una misura che deve passare anche per la valorizzazione di quei professionisti che in questi anni hanno prestato servizio in condizioni di precarietà. Occorre fare presto”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi intervenendo sull’informativa del Presidente De Luca al Consiglio sulle misure da adottare per fronteggiare il coronavirus.

