Coronavirus. Zinzi: “Bene risposta De Luca a tamponi per sanitari e asintomatici, ora fare presto”

“L’apertura di De Luca ai test rapidi e di massa è la risposta alla nostra richiesta di tamponi agli asintomatici e in primis agli operatori sanitari e ai soggetti più esposti. E’ una buona notizia e siamo soddisfatti. Non c’è altra strada per fermare il contagio. Ora chiediamo solo di fare presto”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi commentando l’annuncio del Presidente De Luca sul ricorso ad un monitoraggio mirato con test rapidi.

