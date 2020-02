Coronavirus, Zinzi a De Luca: “Potenziare misure di protezione per gli operatori sanitari”

“Sul Coronavirus è bene non generare alcun allarmismo, ma è necessario tenere alta l’attenzione soprattutto predisponendo ogni misura necessaria per garantire un’adeguata assistenza e la protezione degli operatori sanitari per evitare il contagio tra cittadini e personale medico e infermieristico”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi accogliendo anche le preoccupazioni manifestate in questi giorni dai Sindacati.

“L’altra misura di cui si avverte la necessità è la predisposizione di un sistema di un pre-filtro all’ingresso del Pronto Soccorso. I recenti casi in provincia di Caserta, che hanno determinato per lungo periodo la chiusura dell’accesso al Triage da parte degli altri pazienti, ne confermano l’urgenza. Si faccia presto”.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa