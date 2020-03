Coronavirus, Zanni/Grant/Rinaldi (Lega): dichiarazioni Lagarde irresponsabili, Bce sia chiamata a rispondere del danno

Bruxelles, 16 mar – “Le dichiarazioni di Christine Lagarde sono state avventate e irresponsabili, abbiamo presentato interrogazioni alla Commissione Europea e alla Bce perché vengano presi provvedimenti. Proprio mentre l’Italia vive una situazione drammatica a causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus, la presidente Bce, con dichiarazioni a dir poco incaute, ne affossa i titoli di Stato: questo è inaccettabile. Le sue parole hanno provocato un’ondata di vendite che ha colpito i Btp italiani, il cui differenziale dai Bund tedeschi ha raggiunto i livelli massimi da giugno 2019. La comunicazione di una banca centrale è un elemento fondamentale per la politica monetaria e per la stabilità finanziaria: ci rivolgiamo alle istituzioni europee perché agiscano ponendo rimedio alle disastrose esternazioni della Lagarde. Dal momento che l’art. 340 del TFUE prevede la possibilità di rivalersi in caso di comportamenti dolosi che provocano danni a terzi, chiediamo che la Banca centrale europea venga chiamata a rispondere dell’aumento repentino del costo del debito italiano. La Bce si assuma le sue responsabilità, ammetta l’errore e rimedi al danno causato agli italiani”.

Lo dichiarano in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo ID al Parlamento Europeo, Valentino Grant e Antonio Maria Rinaldi, firmatari delle interrogazioni sottoposte a Commissione Europea e Bce.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa