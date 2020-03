Coronavirus – Villa Fiorita, boom di chiamate al numero di ascolto e sostegno psicologico

Villa Fiorita estende il servizio a 7 giorni su 7 – Tantissime le richieste di supporto anche da fuori regione, in primis dalla Lombardia, alla psicoterapeuta Mone che risponderà tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00.

Sta riscuotendo grande successo, in termini sia di richieste di aiuto che di soddisfazione dell’utenza, il numero gratuito di ascolto e sostegno psicologico attivato dalla Casa di Cura Villa Fiorita di Capua a beneficio dei cittadini che, in piena emergenza sanitaria, necessitano di un supporto per contrastare l’ansia, l’angoscia e lo stress provocati dal Coronavirus.

A distanza di una settimana dall’avvio del servizio, si registra un vero e proprio boom di chiamate provenienti da ogni parte d’Italia, anche da fuori regione e soprattutto dalla Lombardia che è la zona più colpita finora dal virus da Covid-19.

Ogni giorno arrivano decine di telefonate da molte persone che vivono attualmente situazioni in cui gli aspetti relazionali, emotivi, organizzativi ed economici della propria vita quotidiana subiscono limitazioni e modifiche spesso problematiche.

“Il diffondersi del Covid-19 è da considerarsi un evento traumatico, critico ed impattante per tutti e l’uso dei canali a distanza per fornire in questo periodo un supporto, monitoraggio o contatto regolare può essere particolarmente rilevante. Le persone devono essere informate sulle molteplici reazioni psicologiche possibili all’emergenza e devono avere la possibilità di parlare dell’accaduto per elaborarlo e sviluppare/potenziare strategie di fronteggia mento della situazione”, dichiara Raffaella Sibillo, presidente del Cda di Villa Fiorita.

“Come professionisti della salute psicologica, in momenti di emergenza collettiva, dobbiamo metterci a disposizione; chiaramente la consulenza offerta non sostituisce alcuna forma di terapia né medica né psicologica ma fornisce un supporto psicologico di emergenza, un servizio di orientamento, teso a “fare il punto della situazione” e cercare di individuare le strade corrette e/o possibili per affrontarla

Coloro che non riescono a “controllare” i pensieri negativi e a rimuovere le preoccupazioni per la salute e l’incertezza del “dopo emergenza” Coronavirus hanno da oggi un punto di ascolto serio e qualificato”, spiega Marilena Mone, psicologo e psicoterapeuta della clinica capuana.

A fronte dell’alto numero di telefonate, Villa Fiorita di Capua rinnova, quindi, il suo impegno per il territorio e gli utenti, confermando e potenziando il servizio gratuito di ascolto e sostegno psicologico, attivo tutti i giorni, anche nel fine settimana, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con la psicologa Mone che risponderà al numero 3491636197 a chiunque sentisse il bisogno di contattarla per un aiuto in questo particolare momento di ansia e stress che sta colpendo molte persone.