Coronavirus, Nappi: ‘Smart working. De Luca sa cosa significa?’

“Una Regione in ritardo su tutto, con tanti proclami ma senza alcuna tutela neanche nei confronti del proprio personale”. Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

“La regione Campania ha ricevuto ingenti risorse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto ‘Lavoro agile per il futuro della PA’ per realizzare percorsi di smart working per i propri dipendenti. Quelli che oggi, per far fronte all’emergenza coronavirus e comunque per garantire migliori condizioni e più efficienza negli uffici pubblici, sono richiesti dal Governo. Invece De Luca e la sua giunta, incassati i finanziamenti, non hanno fatto nulla. E ora mettono le mani avanti di fronte ai rischi di paralisi delle attività. Insomma, l’ennesima prova di sperpero del danaro pubblico e di indifferenza al buon andamento dell’amministrazione”.

