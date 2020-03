Coronavirus, Nappi: “Con scuole chiuse subito aiuti alle famiglie”

“Chiudere le scuole senza prevedere adeguate forme di supporto ai genitori, con così scarso preavviso, rischia di trasformare un provvedimento prudenziale nel quasi suicidio di una società e, soprattutto, di una economia. In una Regione come la Campania dove sono già scarsi i servizi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, migliaia di persone saranno impedite ad andare a lavorare, non potranno svolgere una vita normale. Come al solito il governo si muove in ritardo, improvvisando, scaricando le sue esitazioni sui cittadini. È necessario che siano previste compensazioni e permessi straordinari retribuiti per le madri e i padri costretti a saltare il lavoro. Se questa decisione dovesse essere utilizzata, invitiamo il ministero, la Regione e le altre istituzioni locali competenti ad approfittare dell’occasione eccezionale per sanificare gli istituti e per mettere in campo interventi di manutenzione”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, il Nostro Posto.

