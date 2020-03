Coronavirus: Mocerino, Regione intervenga per sostegno ad ospedale Boscotrecase

“In queste ore infermieri e i medici dell’ospedale Sant’Anna di Boscotrecase, da pochi giorni P.O. Covid della AslNa3sud, chiedono un sostegno piu concreto. Vanno ascoltati”. Così Carmine Mocerino, consigliere regionale e Presidente della Commissione regionale anticamorra e Beni Confiscati della Campania.

“Lavorano con pochi mezzi, in condizioni difficili. La Regione faccia di più, per loro e per tutto il personale sanitario in prima linea” conclude.