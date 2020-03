Coronavirus: Mocerino, non sottovalutare parole De Luca ed allora si pensi a Commissario

“Dalle parole del Presidente De Luca, che non vanno sottovalutate, appare chiaro che il quadro in Campania si appresta a diventare drammatico. Verremo fuori da questa emergenza sanitaria ed economica e verrà, poi, anche il momento per verificare la responsabilità di ognuno, ma adesso è il momento della responsabilità e della unità”. Cosi Carmine Mocerino, Presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni confiscati della Campania.

“In questi giorni difficili l’unico obiettivo non può che essere la tutela della salute dei campani ed il preoccupante evolversi della situazione suggerisce al Governo nazionale di nominare al più presto un Commissario per l’emergenza in Campania, un esperto che possa affiancare la Regione ed i Comuni”.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it www.ilmonito.it