Coronavirus, l’Austria blocca frontiera del Brennero

Controlli alla frontiera sulle auto provenienti dall’Italia, si passa solo con certificazione medica.

E’ attesa in mattinata la “chiusura” del Brennero, come annunciato ieri dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventano serrati. Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.

Anche l’operatività dei treni DB-ÖBB EuroCity sulla linea del Brennero è sospesa. Il provvedimento interesserà tutti i treni DB-ÖBB EuroCity operativi da Monaco di Baviera verso l’Italia che, via Innsbruck, attraversano l’Austria, e collegano la Germania alle città di Verona, Venezia e Bologna. La Linea del Brennero dei treni DB-ÖBB EuroCity sarà operativa quindi solo da Monaco di Baviera a Innsbruck. Anche il traffico notturno, tra l’Italia e i paesi d’Oltralpe, è interessato da questa direttiva e pertanto non potrà operare.

Anche i servizi Mi.Co.Tra. tra Udine e Villach (Austria) realizzati in partnership tra Ferrovie Udine Cividale e il vettore austriaco Obb sono sospesi così come anche l’operatività dei treni prolungati fino a Trieste nei fine settimana, comunica la Società Ferrovie Udine Cividale. Già da ieri il treno 1823 Villach-Tarvisio Bv-Udine non effettua il servizio a causa della situazione di emergenza in atto e dei conseguenti provvedimenti assunti dalla società Obb in ottemperanza alle decisioni del governo austriaco. Il collegamento del treno Mi.Co.Tra. 1823 di stasera, limitato da Tarvisio a Udine, sarà svolto mediante autobus. La normale ripresa dei servizi, al momento a data da destinarsi, è legata al superamento dell’emergenza Covid-19.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa