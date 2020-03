Coronavirus, la Golden Laundry di Giovanni e Antonio Lavornia confeziona e dona mascherine per uso personale ai cittadini di Dragoni

“Siamo cresciuti con i valori del lavoro e della solidarietà ed è per questo motivo che raccogliamo e condividiamo gli svariati appelli di questi drammatici giorni, da più parti giustamente rivolti anche a noi imprenditori”.

Gesto nobile della Golden Laundry che ha deciso di dedicare parte della propria produzione industriale alla confezione di mascherine facciali flessibili in cotone 100% riutilizzabili.

L’azienda di Dragoni guidata dai fratelli Giovanni e Antonio Lavornia, seconda generazione alla guida dell’azienda di famiglia che da decenni è una lavanderia industriale specializzata nel noleggio e lavaggio di abiti da lavoro e di tessile per strutture sanitarie e ricettizie, e prima ancora nella produzione di indumenti da lavoro, ha scelto di compiere un gesto davvero generoso e di donare ai propri concittadini dragonesi le mascherine in cotone artigianali.

La proprietà della Golden Laundry ha pensato di riconvertire un reparto della propria attività per realizzare in maniera artigianale mascherine non mediche ma che rappresentano comunque una prima protezione.

Molte sono state già consegnate, soprattutto tra chi ha manifestato maggiori necessità, bisogna però evidenziare per dovere di cronaca che, pur avendo provveduto ad inviare tutte le comunicazioni finalizzate a ottenere una certificazione o quantomeno un riconoscimento di qualità del prodotto, come specifico ausilio di prevenzione, ancora ad oggi l’azienda non ha ricevuto alcuna risposta dalle preposte Autorità.

“Siamo cresciuti con i valori del lavoro e della solidarietà ed è per questo motivo che raccogliamo e condividiamo gli svariati appelli di questi drammatici giorni, da più parti giustamente rivolti anche a noi imprenditori; abbiamo deciso, quindi, di dedicare parte della nostra produzione industriale alla confezione e distribuzione di mascherine facciali flessibili in cotone 100% che oggi risultano praticamente irreperibili. Le mascherine di nostra produzione non vogliono sostituire quelle mediche, ma si propongono come strumento alternativo di prima protezione personale. Una volta utilizzate possono essere raccolte e lavate facilmente sia in ambito industriale che domestico. Continuiamo a consegnare, a titolo gratuito, fino a disponibilità che tuttavia inizia a scarseggiare data anche la difficoltà estrema, di questi giorni, di riuscire a reperire il materiale per il loro assembramento”, dichiarano i fratelli Giovanni e Antonio Lavornia.

Tuttavia, vista la drammatica situazione, che vede moltissimi Italiani costretti agli spostamenti necessari privi di qualsiasi protezione orale, e come per altro consentito da normativa in deroga, la Golden Laundry ha deciso di non perdere ulteriore tempo nella solita burocrazia e di iniziare comunque a consegnare le tanto desiderate mascherine che, per ora e fino ad esaurimento delle scorte di tessuti disponibili, pur non essendo certificate dalle competenti Autorità, devono essere considerate al pari di protezioni artigianali e di fortuna, sebbene realizzate con tutti i crismi del caso e con lo sforzo produttivo e la capacità industriale di cui dispone l’azienda di Dragoni grazie ad una esperienza quarantennale acquisita sul campo.