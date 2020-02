Coronavirus in Italia, quarta vittima. Comunicazione della Regione Lombardia

Comunicazione della Regione Lombardia:

Purtroppo, dobbiamo registrare la quarta vittima in Italia per il coronavirus: si tratta di un 84enne che è deceduto la notte scorsa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era ricoverato, affetto da altre patologie.

Nella notte, inoltre, sono salite a 150 le persone contagiate solo in Lombardia. Rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri sera, domenica 23 febbraio, sono quindi 38 i nuovi casi.

Da Palazzo Lombardia hanno fatto anche sapere che coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

Intervenendo a RTL 102.5, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha affermato: «Se devo essere sincero nessuno pensava che la diffusione fosse così aggressiva. Non la malattia, la diffusione. La malattia non va presa sottogamba, ma assolutamente non è grave. Non pensavamo che la diffusione del contagio avesse questa aggressività».

Mentre ai microfoni di Radio anch’io, su Rai Radiouno, Fontana ha affermato: «Non è stato fatto nessun errore, si è intervenuti con grande determinazione, è risultato strano per tutti che ci sia stata una così rapida diffusione. Non si riesce a capire anche perché si è concentrato in quella zona».

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa