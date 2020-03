Coronavirus. Il Garante dei disabili della Regione Campania avv. Paolo Colombo lancia un appello al Governatore De Luca: “Non dimenticatevi delle persone con disabilità”

Il Garante dei disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo, sollecitato da numerose persone con disabilità, dalle loro famiglie e dalle Associazioni rappresentative, rivolge un accorato appello al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, affinché, in questo momento, estremamente difficile per tutti, non ci si dimentichi delle persone più deboli fra i deboli, vale a dire quelle con disabilità (e relative famiglie).

“Chiedo – spiega il Garante Colombo – la Costituzione dell’Unità Speciale (ex art. 9 comma 2 del D.L. del 14/03/2020) e quindi, una cabina di regia che fornisca indicazioni univoche ed efficaci agli Ambiti Sociali e ai Comuni, in merito alle procedure da adottare, le prestazioni domiciliari, la fornitura di mascherine e guanti per tutti coloro che assistono le persone con disabilità, in particolare nelle RSA”.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa