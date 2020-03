Coronavirus: Giacomini ( Innovaway ), ‘supporto Albania grande valore simbolico’

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Gli albanesi sono un grande popolo e grandissimi lavoratori. Il supporto che ha dato il governo albanese all’Italia ha un grande valore sostanziale e simbolico. Edi Rama si conferma un grande leader”. Lo dichiara all’Adnkronos/Labitalia l’amministratore delegato di Innovaway, Antonio Giacomini, commentando l’invio in Italia da parte del governo albanese di un team di 20 infermieri e 10 medici albanesi per aiutare l’Italia nella guerra contro il coronavirus.

“Innovaway – ricorda -è una delle multinazionali tascabili italiane dell’it che ha sede anche a Tirana. L’azienda ha più di mille dipendenti e sedi in Italia a Torino, Milano, Roma e Napoli. Siamo presenti a Tirana dal 2014 e oggi siamo ancora più convinti della bontà della scelta di operare anche dall’Albania, un Paese che si sta mostrando vicino all’Italia in questo difficile frangente”.

“Per noi – sottolinea Antonio Giacomini – la sede in Albania è strategica sia per la garanzia di continuità dei nostri servizi a fronte di eventi straordinari, ad esempio la pandemia Covid-19 – che per le competenze dei nostri team. Il nostro modello di delivery distribuita si sta rivelando vincente e stiamo operando in smart working sia in Italia che in Albania, garantendo ai nostri clienti l’usuale qualità e continuità dei nostri servizi”.

Chi è Innovaway

Il Gruppo Innovaway opera nel settore ICT e offre soluzioni personalizzate utilizzate da diversi clienti operanti in differenti settori, che vanno dall’industria alla finanza, dal retail al luxury, dai trasporti ai servizi fino alle utilities e alla Pubblica Amministrazione, proponendo alle aziende un’offerta riconducibile a quattro macro aree: Information Technology, Business Process Outsourcing, IT Service Management e IoT. Innovaway si avvale del proprio Multilanguage Service Desk (attivo 24h su 24, il quale opera in tutto il mondo, grazie alle 26 lingue parlate), unico in Italia, in grado di gestire le diverse esigenze di contatto delle aziende clienti con i propri dipendenti.