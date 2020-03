Coronavirus, Gambarini (Cambiamo!): “Tutelare la salute dei cittadini e sostenere le attività economiche”

PARMA, 4 mar. – “Auguriamo agli assessori regionali Lori e Donini e a chiunque sia stato contagiato dal coronavirus di guarire rapidamente”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile regionale di Cambiamo!. “Il diffondersi del virus tra i rappresentanti delle istituzioni ci mette davanti al tema di garantire in questo momento di emergenza il funzionamento delle macchine amministrative. Per quanto possibile riteniamo doveroso incentivare lo smart working per i dipendenti pubblici e non e sfruttare le tecnologie per riunioni e incontri – prosegue – . Non è questo il momento di cercare colpe e responsabilità o di fare polemiche ma dobbiamo stare uniti per tutelare al massimo la salute di tutti. Parallelamente dobbiamo lavorare per evitare che aziende, attività commerciali e partite iva vedano affossato totalmente il loro lavoro, con il quale mantengono le proprie famiglie. E’ perciò sempre più urgente che anche per l’Emilia Romagna vengano approntate misure a sostegno dell’economia che diano una boccata di ossigeno ai piccoli imprenditori. Non serve creare panico o allarmismo come non servono le manie di protagonismo di alcuni, serve usare buon senso e comportarsi secondo le indicazioni delle autorità. L’Italia ce la farà anche questa volta”.

