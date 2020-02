Coronavirus: Ferrillo, disinteresse per ambiente e’ peggio dell’influenza

“Il disinteresse per l’ambiente è peggio dell’influenza. Stupisce certo clamore, fa rabbia certa psicosi”. Così Angelo Ferrillo, leader del blog e del Movimento ‘TerradeiFuochi.it’.

“La gestione dissennata dei rifiuti è diventata una emergenza nazionale, ‘Terra dei fuochi’ ormai si estende a tutte le regioni d’Italia e il degrado dell’ambiente, per stessi dati dell’OMS, provoca più patologie e morti di qualsiasi epidemia. È, al netto della mortalità, fenomeno più preoccupante. Eppure – dice Ferrillo- non abbiamo visto lo stesso clamore mediatico avuto con l’influenza atipica del covid19, folli gli stessi organi mondiali dicono che non c’è rischio pandemia e non c’è rischio mortalità”.

“Perché non ci concentriamo sui temi veri?” conclude.

