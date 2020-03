Coronavirus, falsi addetti tentano truffe a Salerno

La prefettura di Salerno mette in guardia da alcuni tentativi di truffa che si stanno verificando nel territorio. Alcune persone si presentano, infatti, nelle abitazioni facendosi passare per addetti della Protezione civile con la scusa di dover effettuare tamponi per la verifica del Covid-19.

I cittadini sono invitati a contattare in questi casi le Forze dell’ordine.