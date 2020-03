Coronavirus, E. Russo: “Su ossigeno non sottovalutare allarme Federfarma”

“L’allarme lanciato da Federfarma sulla rarefazione delle bombole di ossigeno, sia per l’aumento delle prescrizioni che per la mancata restituzione delle bombole esaurite, non va sottovalutato”. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.

“L’associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Napoli ha chiesto a Regione Campania di autorizzare i propri iscritti a rivolgersi in caso di necessità alle ditte produttrici di ossigeno liquido”, aggiunge Russo.

“Non è la prima volta da quando è iniziata la crisi Coronavirus che Federfarma sollecita provvedimenti di forte impatto sociale. Nel caso dello spacchettamento nella vendita delle mascherine chirurgiche, altrimenti cedibili soltanto in confezioni da 50 unità, ad esempio, i farmacisti hanno avuto ragione, con l’autorizzazione da parte della Giunta regionale a vendere anche singolarmente i dispositivi di protezione individuale”, conclude Russo.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it www.ilmonito.it