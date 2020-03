Coronavirus, De Luca: “Nessuna limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità”

Il presidente della regione Campania con un atto di indirizzo ha chiarito quanto segue:

– tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’ Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020,

SI INVITANO

i Comuni della regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all’interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire

ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all’interno degli esercizi medesimi.

Il presente atto è notificato ai Comuni e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Prefetti.

