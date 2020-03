Coronavirus, Conte: “Italia tutta in zona protetta”. Ecco le restrizioni

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto in serata una conferenza stampa per annunciare la decisione del governo.

Il governo estende le restrizioni a tutta l’Italia. Il premier Giuseppe Conte aggiorna il quadro dei provvedimenti governativi per contenere l’emergenza coronavirus: Italia tutta in zona protetta, #iorestoacasa: non ci saranno più singole zone rosse, ma per tutti gli spostamenti saranno possibili solo per necessità, per lavoro o per motivi sanitari.

Ecco i divieti estesi in tutta Italia e saranno in vigore almeno fino al 3 aprile:

“Spostamenti solo per lavoro, necessità o salute” “Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute”, ha annunciato il premier ricordando che “vanno evitati in modo assoluto gli assembramenti per fermare il contagio”

“Stop scuole e università fino al 3 aprile” Inoltre, ha detto Conte, “in tutta Italia l’attività di scuole di ogni ordine e grado e delle università è sospesa fino al 3 aprile”.

“Le nostre abitudini vanno cambiate ora” “I numeri – ha ribadito Conte – ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”.

“Stop a tutte le manifestazioni sportive” Il premier ha poi detto che “non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo”.

La chiusura di tutti gli impianti sciistici del Paese

«No a limitazioni ai trasporti pubblici». «Per i trasporti non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare», dice il premier Giuseppe Conte.

Ingressi dall’estero. «Sugli effetti con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stese condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia».

Europa. «Abbiamo concordato in Europa una richiesta di scostamento per 7,5 miliardi stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta un pò più elevata».

Il plauso delle Regioni. Sulla nuova misura del governo c’è stato «il plauso delle Regioni». Lo dice il premier Giuseppe Conte. «Ho informato il presidente della Repubblica»

Il governo, ha spiegato il presidente del consiglio, sta ragionando sulla possibilità di istituire la figura di un super commissario.

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Il Governo ha preso misure rigorose. Prendiamo atto che sono state accolte le sollecitazioni che avevamo avanzato da giorni e ancora questa mattina, e che riteniamo indispensabili, come la chiusura serale dei locali pubblici.

Valuteremo all’attenta lettura del decreto se ci sono ulteriori misure da prendere a tutela dei cittadini della Campania.

Prendiamo atto dell’allargamento dell’area in cui saranno in vigore misure di emergenza, consentendo quindi l’estensione del sostegno – dagli incentivi alla tassazione e agli ammortizzatori sociali – all’intera Italia, e quindi alla Campania.”

Ecco il commento di Matteo Salvini in merito alle estensioni delle restrizioni . “Quello annunciato dal governo è un primo passo, lo apprezziamo ma non basta. Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare SUBITO famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere.

Ogni giorno perso è un dramma, volere è potere”.

