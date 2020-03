Coronavirus, Conte alla Nazione: “uniamoci per la vita nei sacrifici che ora facciamo”

Dal 21 febbraio ad oggi l’ Italia vive stretta da una nube virale.

Roma, 21 mar. – Conte parla dopo le 23.00 del 21 marzo alla Nazione: “Fin dall’inizio ho scelto di non minimizzare la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dopo il secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che si rinnova. Questi decessi non sono solo numeri, sono storie di famiglie che perdono i loro affetti più cari. Dobbiamo continuare a rispettare le misure severe con responsabilità. In questo momento dobbiamo resistere per tutelare noi stessi e chi amiamo. Il nostro sacrificio è minimo rispetto a chi sta rischiando molto di più: donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma ogni giorno compiono un atto d’amore per l’Italia intera. La decisione del Governo è di chiudere da lunedì 30 marzo ogni attività produttiva che non sia essenziale a renderci beni e servizi di pubblica utilità in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti supermercati, farmacie. Invito tutti a non creare code. Continueranno ad assicurare servizi finanziari, trasporti. Al di fuori consentiremo solo svolgimento lavoro in Smart working.

Rallentiamo il motore produttivo del paese, ma non lo fermiamo. È una decisione che si rende necessaria oggi per frenarla. Lo Stato c’è. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di ripartire. La comunità deve riunirsi in una catena protettiva per la vita. Le rinunce ci permetteranno di prendere la rincorsa per ricominciare. Non rinunciamo al coraggio e alla speranza del futuro. Uniti ce la faremo”.