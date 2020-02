Coronavirus: Citta’ Metropolitana di Napoli, contributo per igienizzazione scuole metropolitane

Su disposizione del Sindaco Luigi de Magistris, con una nota inviata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di Secondo Grado, la Città Metropolitana di Napoli

ha comunicato che: “Al fine di contribuire a ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-19, intende finanziare un’igienizzazione straordinaria dei plessi scolastici ricadenti sul territorio metropolitano, ad esclusione di quelli che insistono sul territorio del Comune di Napoli già oggetto di interventi in tal senso disposti dal Sindaco Comunale.

A tal fine l’Amministrazione metropolitana concederà un finanziamento, che potrà essere richiesto presentando apposita rendicontazione delle spese sostenute. Per ottenere tale contributo il Dirigente Scolastico dovrà disporre l’igienizzazione straordinaria dell’istituto entro due settimane a decorrere da oggi”.

La nota è firmata dal Consigliere delegato alle Scuole Domenico Marrazzo e dal Direttore Generale Giuseppe Cozzolino. L’importo totale di spesa previsto e di circa 300.000 euro che sarà suddiviso in base a specifici parametri tra le scuole interessate.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa