Coronavirus, Caserta: non solo sicurezza e emergenza sanitaria

Sul lato economico, sono 268 le richieste di riattivazione di aziende (la maggior parte del comparto alimentare) pervenute in prefettura per le quali verrà verificata la legittimità della ripresa attività. «Bisogna considerare – dice Ruberto – che la ‘ratio’ del blocco è di limitare il contagio e di mantenere solo le attività essenziali». «Ovviamente – conclude – laddove è possibile applicare rigide misure di sicurezza e controllo con l’utilizzo dei dispositivi di protezione, siamo sempre favorevoli a consentire che l’economia riprenda».

