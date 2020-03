Coronavirus: Caldoro, centrodestra campano pronto a confronto con Regione

“Il centrodestra campano ha fatto le sue proposte, è il momento della unità. Siamo pronti ad avviare un confronto immediato con il governo regionale”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, commentando le proposte fatte con tutti i consiglieri regionali.

“Serve accelerare sui posti letto in terapia intensiva ed acquistare nuovi dispositivi medici per i reparti più esposti e fare subito nuove immissioni di personale. Allo stesso tempo – sottolinea – è necessario concentrarsi sulle misure economiche per le imprese in difficoltà, per i lavoratori, i professionisti, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori che chiedono aiuto. Le misure servono adesso”.

“Un grazie infinito – conclude 1 al personale della nostra sanità che sta facendo miracoli”.