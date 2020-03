Coronavirus: Caldoro, ascoltiamo la scienza, non l’allarmismo

Video De Luca inutile e superficiale

“Io credo che in un momento come questo ci sia bisogno di grande equilibrio e senso di responsabilità. Soprattutto da parte delle istituzioni”. Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Dobbiamo – dice – ascoltare le indicazioni della scienza medica ed applicarle alla vita quotidiana. Non è il momento delle polemiche, ma francamente il video di De Luca è di una superficialità inutile e di un allarmismo pericoloso. È passato in pochi giorni dalla minimizzazione totale del problema ai messaggi di panico. Anziché parlare da neo virologo, tolga quel messaggio senza senso dal web e dia informazioni corrette ai cittadini. Anzi, stia in silenzio, visto che le misure varate dal Governo sono già note e applicate, e faccia lavorare gli esperti, i medici e il personale sanitario, a cui va il nostro grazie più profondo per quanto stanno facendo, con sacrificio, in queste ore”.

“I campani hanno bisogno di informazioni corrette e servizi pronti ad ogni evenienza. Si lavori in questo senso” conclude.

