Coronavirus, braccio di ferro tra governo e sindacati dopo il decreto “chiudi Italia”

Commenta il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio la tensione tra sindacati e governo dopo il decreto chiudi Italia: “È una crisi senza precedenti ed è comprensibile che ci siano correzioni da fare anche sulle decisioni prese come per il decreto per la chiusura delle attività produttive non essenziali. Tra governo e sindacati non si apra braccio di ferro ma si trovino soluzioni condivise”.

È una crisi senza precedenti ed è comprensibile che ci siano correzioni da fare anche sulle decisioni prese come per il decreto per la chiusura delle attività produttive non essenziali. Tra governo e sindacati non si apra braccio di ferro ma si trovino soluzioni condivise — Graziano Delrio (@graziano_delrio) March 23, 2020

“Il decreto Chiudi Italia è stato stravolto. Siamo pronti allo sciopero perchè, semplicemente, siamo coerenti con la responsabilità che abbiamo assunto nei confronti di milioni di persone che rischiano la vita lavorando. Già oggi abbiamo chiesto un incontro al governo”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini dopo il nuovo decreto del premier che blocca le fabbriche non essenziali. Pronti alla mobilitazione anche Cisl e Uil. Il premier in merito ricorda che in questi giorni sono state analizzate le varie richieste e siamo giunti ad una sintesi soddisfacente, “a guidarci sono il principio di precauzione e la tutela della salute pubblica”.