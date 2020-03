Coronavirus, Beneduce: “Tampone negativo a Sorrento, evitare allarmismi”

“Vorrei tranquillizzare le comunità della Penisola Sorrentina perché da notizie in nostro possesso il tampone effettuato sulla cittadina sudamericana proveniente da Milano e recatasi all’ospedale di Sorrento ha dato esito negativo. Bisogna evitare allarmismi”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Sono in costante contatto con il direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il dottor Giuseppe Lombardi, che è in servizio dalla scorsa notte per garantire il massimo coordinamento tra i presidi di Vico e di Sorrento. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri che in questa come in tante altre emergenze che hanno toccato la Penisola Sorrentina non si sono risparmiati, sottoponendosi a turni massacranti, e si sono dimostrati, anche questa volta, preparati e professionali”, prosegue Beneduce.

“Il dottor Lombardi mi ha confermato che sono in allestimento tende per pre-triage negli ospedali della costiera per trattare adeguatamente eventuali casi di contagio ma per ora la situazione è sotto controllo e bisogna combattere ogni forma di allarmismo per evitare danni d’immagine e ricadute economiche negative a Sorrento e dintorni”, conclude l’esponente azzurro.

