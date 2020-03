Coronavirus, Beneduce-Russo (Fi): “Miopia ridurre attività UTSIR Monaldi”

“L’UTSIR (Unità di Terapia Sub Intensiva Respiratoria) dell’Azienda ospedaliera dei Colli, che già aveva gestito per la Campania la pandemia influenzale H1N1 del 2009, è stata recentemente ridimensionata nei posti letto (da 18 a 12), con trasferimento del reparto da piano terra al quarto piano (nei locali adiacenti a Malattie Infettive) e la perdita sia delle attrezzature utili alla ventilazione polmonare, come il cosiddetto casco, che dell’assistenza medica (passata da h24 ad h12). È diventato così un reparto di degenza ordinaria, perdendo la sua peculiarità”.

Lo dichiarano i consiglieri di Forza Italia Flora Beneduce ed Ermanno Russo, componenti della Commissione Sanità della Campania.

“Una scelta miope, che in un momento di emergenza appare ancora più grave. Oggi quel reparto del Monaldi avrebbe potuto dare una grossa mano al personale medico e paramedico impegnato nel fronteggiare il Coronavirus nella nostra regione”, rincarano gli esponenti azzurri. “Chiaramente ai medici dell’Ospedale dei Colli, che già dispongono nel loro vecchio reparto dei macchinari per la ventilazione polmonare, vanno consegnati anche i dispositivi di protezione individuale utili ad operare in una condizione serena”, aggiungono. “Quel reparto non andava ridotto e trasferito, oggi sarebbe stato un punto di forza del sistema sanitario regionale. I nostri appelli dei mesi scorsi, purtroppo, sono caduti nel vuoto”, concludono i consiglieri regionali.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa