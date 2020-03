Coronavirus, Beneduce (Fi): “Tamponi per categorie con laboratori privati”

“Gli asintomatici oscillano tra il 20 e il 60 per cento. La statistica sui casi accertati è fuorviante, quelli reali sono dieci volte di più. Basta tentennare si facciano tamponi a tappeto, se non si riesce a farli a tutti, si facciano almeno a coloro che sono fuori casa per lavoro o alle categorie più fragili. I laboratori privati sono pronti a supportare la Regione”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Siamo tutti in allarme per l’arrivo del picco ma non abbiamo rilevazioni capillari qui in Campania, dati certi, per prevedere il punto di massima diffusione, i modelli matematici sarebbero falsati perché il tasso di contagiosità non è quello emerso sinora a causa dei pochi tamponi effettuati”, aggiunge.

“Serve un maggior numero di esecuzione di test diagnostici. I pazienti asintomatici o con sintomi lievi hanno una più bassa potenzialità di contagio ma possono essere una delle principali cause d’infezione. Avvaliamoci dei laboratori della Sanità privata, già resasi disponibile come annunciato da Federlab”, prosegue Beneduce.

“La Sanità privata vanta infatti 40 laboratori in grado di poter effettuare con tecnica di biologia molecolare i tamponi e dare una risposta in un tempo massimo di 48 ore. Cosa aspetta la Regione per attivarli? Queste misure servono ora, non domani. Anche con camper attrezzati per fare i tamponi si può intervenire, purché si facciano più test”, conclude la consigliera azzurra.