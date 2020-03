Coronavirus, Beneduce (Fi): “Se a S. Anastasia focolaio De Luca faccia come ad Ariano”

“Se dovessero trovare conferma i sospetti di un focolaio nella casa di riposo di Sant’Anastasia, popoloso comune del Vesuviano, chiediamo al presidente De Luca di adottare gli stessi provvedimenti già assunti per Ariano Irpino”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Il fatto che il comune sia commissariato impone una ulteriore assunzione di responsabilità da parte della Regione, che di concerto con i commissari prefettizi deve adottare tutti gli atti necessari a scongiurare un contagio di massa”, conclude Beneduce.

